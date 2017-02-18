ترامب يصف وسائل اعلام عدة بأنها “عدوة الأمريكيين”

واشنطن - أ ف ب – شن دونالد ترامب الجمعة هجوماً جديداً على وسائل الإعلام، واصفاً على تويتر قنوات تلفزيونية كبرى وصحيفة “نيويورك تايمز″ بأنها “عدوة الأمرييكيين”.

وبعد وقت قصير على وصوله إلى ولاية فلوريدا، حيث يستعد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي في مقر إقامته الفاخر في مارا لاغو، نشر الرئيس الأمريكي رسالة هاجم فيها وسائل الإعلام.

وكتب “وسائل الإعلام الكاذبة (…) ليست عدوتي، هي عدوة الامريكيين”.

وليس من النادر أن يشن رؤساء أمريكيون هجوماً على وسائل الاعلام، لكن حدة الهجمات المتكررة التي شنها ترامب غير مسبوقة. وكان الرئيس الجمهوري جعل من انتقاد الصحافيين “المنحازين” و”غير النزيهين” ركيزة لحملته، مثيراً بذلك حماسة مناصريه.

وكان ترامب هاجم بشدة الخميس وسائل الاعلام التي اتهمها “بعدم نزاهة”، وذلك في مؤتمر صحافي لم يتردد خلاله صحافيون في مواجهة الرئيس الامريكي مباشرة.

وقال الرئيس الامريكي خلال المؤتمر الصحافي الخميس، ان “عدم النزاهة (لدى وسائل الاعلام) بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه”. واضاف “الصحافة باتت تفتقد الى النزاهة الى درجة اننا اذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الامريكي بشكل كبير”.

وكرر ترامب مراراً أن ارتيابه من وسائل الاعلام حضه على التحدث مباشرة الى الأمريكيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر.