مكسيكيون يشكلون سلسلة بشرية على طول الحدود مع أمريكا احتجاجاً على جدار ترامب

المكسيك - د ب أ – تظاهر نحو 1500 مكسيكي يوم الجمعة، ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قاموا بتشكيل سلسلة بشرية.

وقال السيناتور أرماندو ريوس بيتير وهو يقف مع سياسيين آخرين وطلاب بطول نهر “ريو جراندي” بالقرب من سيوداد خواريز “يداً بيد نظهر الوحدة الوطنية التي لا تميز بين الناس.. المكسيك أكثر من مجرد جدار”.

من جانبه، قال أرماندو كابادا، رئيس بلدية سيوداد خواريز إن السلسلة البشرية أظهرت أن الناس في المنطقة الحدودية أكثر اتحاداً من أي وقت مضى.

كما شارك أوسكار ليذر رئيس بلدية إل باسو بولاية تكساس الأمريكية على الحدود المواجهة لمدينة سيوداد خواريز، في المظاهرة وقال “نحن مدينة واحدة”.

ومن المقرر أيضاً تشكيل سلسلة بشرية في بلدة تيخوانا الحدودية.

وجعل ترامب من أولوياته خلال حملته الانتخابية تشييد جدار على طول الحدود المكسيكية، وقد وقع أمراً تنفيذياً لبناء الجدار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه.

وقال إن البناء سيبدأ في غضون أشهر، وإن الولايات المتحدة ستسترد تكلفة بناء الجدار من المكسيك.