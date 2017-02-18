الرئيس المصري يبحث في كينيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة - د ب أ – غادر القاهرة السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متوجهاً إلى نيروبي في زيارة تستغرق يوماً واحداً وتعد الأولى التي يقوم بها إلى كينيا.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى كينيا تأتي تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وتهدف إلى التباحث مع كينياتا وكبار المسئولين الكينيين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع دول القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث أن السيسي “سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس كينياتا بالقصر الجمهوري في نيروبي، ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الإقتصادي، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين”.

وتابع أنه من المقرر أن “تتناول المباحثات كذلك التشاور حول آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وسبل تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، فضلاً عن التشاور حول سبل تطوير التعاون بين مختلف دول حوض النيل”.

كما سيبحث الرئيسان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة.

ومن المقرر أن يعقد السيسي وكينياتا مؤتمراً صحافياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.