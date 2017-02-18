الصين تقول لليابان إن تحركات”سلبية” تحول دون تحسين العلاقات بين البلدين

بكين – رويترز – أبلغت الصين اليابان بأن تحركات طوكيو”السلبية” بشأن قضايا رئيسية تحول دون حدوث تحسن في العلاقات بين البلدين ولكن توجد الآن فرص لتحسين العلاقات الصينية اليابانية.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماع عُقد في ألمانيا ضرورة أن تبذل الدولتان جهودا لإعادة العلاقات بينهما إلى مسارها السليم.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “توجد الآن فرص وتحديات لتحسين العلاقات الصينية اليابانية .”

“التحركات السلبية المستمرة التي قامت بها اليابان في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا رئيسية حساسة سببت اضطرابات لتحسين العلاقات الثنائية.”

“لا يمكن أن يحدث تحسن حقيقي في العلاقات إلا عندما تحترم اليابان التزاماتها وتنتهج موقفاً يتسم بالمسؤولية وبالتالي منع حدوث وقائع تضر بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية.” والتقى الوزيران على هامش تجمع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية .

وطغت خلافات بشأن التاريخ المؤلم بين البلدين خلال فترة الحرب وخلاف على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي على العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وأبدت الصين قلقها الأسبوع الماضي بعد أن حصلت اليابان من جديد على تأييد الولايات المتحدة في خلافها على الجزر مع بكين خلال اجتماع عُقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.