مصرع 6 أشخاص تسمموا بغاز الميثان في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ – الأناضول – لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 24 آخرون بحالات اختناق، جراء تعرضهم لغاز “الميثان” السام، في قاعدة بحرية بمدينة ديربان، جنوب إفريقيا.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن “3 عمّال و3 جنود، كانوا يعملون على إصلاح تسرب غاز في حفرة للصرف الصحي، السبت، بقاعدة ديربان البحرية، توفوا متأثرين بغاز الميثان الذي استنشقوه”.

كما أصيب 24 شخصاً بحالات اختناق جراء تعرضهم للغاز، ونقلوا إلى المستشفى.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، عن تعازيه لأسر الضحايا، في بيان صدر باسمه.