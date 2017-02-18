تركيا.. ارتفاع قتلى هجوم شانلي أورفة إلى اثنين

شانلي أورفة - د ب أ – ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، إلى اثنين.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، السبت ، أن أعمال البحث والانقاذ متواصلة في مكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في سلك القضاء، في منطقة “ويران شهر”،بحسب وكالة أنباء الأناضول.

من جهة أخرى، أكّد الوالي “كونكور عظيم طونا”، خلال تصريح للصحافيين، أن قوات الأمن تجري عمليات مكثفة ودقيقة في الولاية من أجل القبض على منفّذ الهجوم الإرهابي.

كانت الحصيلة التي اعلنت الجمعة جراء تفجير سياؤة مفخخة في ولاية شانلي أورفة مقتل طفل في الثالثة من عمرو وإصابة 15.

وقال طونا، للأناضول، إن المعلومات الأولية تفيد بأن مجهولاً ركن سيارة مفخخة في مجمع سكني خاص بالمدّعين العامين وموظفي القضاء، في حي “يني شهير” بمنطقة “ويران شهر”، وفجّرها عن بعد.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم ،ولكن تركيا تعرضت مؤخرا لسلسلة من الهجمات الإرهابية تبنى تنظيم داعش وجماعة صقور حرية كردستان المسؤولية عنها.