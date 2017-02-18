فتح معبر رفح للعالقين بمصر

غزة - الأناضول – فتحت السلطات المصرية، السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، “استثنائياً”، في اتجاه واحد، لعودة العالقين.

وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، “فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، المعبر استثنائياً ليوم واحد وفي اتجاه واحد فقط لعودة العالقين إلى القطاع″.

وأضاف أن السلطات المصرية ستسمح بإدخال جثامين ثلاثة فلسطينيين توفوا أثناء العلاج في الخارج.

والسبت الماضي فتحت السلطات المصرية المعبر لثلاثة أيام في كلا الاتجاهين.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.