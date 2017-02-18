مقتل 8 من “الدولة” بقصف جوي للتحالف في كركوك

العراق – الأناضول – قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن 8 مسلحين من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي وعنصراً من قوات البيشمركة قتلوا بقصف جوي ومعارك جنوبي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح النقيب حامد العبيدي، إن “طائرة للتحالف الدولي قصفت في وقت متأخر من ليلة أمس تجمعاً يضم 8 مسلحين من (داعش) كانوا يستعدون لشن هجوم على قوات البيشمركة قرب قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك”.

وأضاف العبيدي أن “احداثيات تواجد المسلحين نقلت من قوات البيشمركة إلى غرفة العمليات المشتركة التي تضم ضباطا من الأخيرة والجيش العراقي والتحالف الدولي، وتم استهداف الموقع بدقة”.

وتابع العبيدي أن “عنصراً من قوات البيشمركة قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد اشتباكات متقطعة مع مسلحي (داعش) في المنطقة ذاتها”.

ولا يزال تنظيم “الدولة” يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك يضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، في حين تحكم قوات البيشمركة قبضتها على بقية أجزاء المحافظة منذ اجتياح التنظيم شمالي وغربي البلاد صيف عام 2014.

وعلى مدى الأشهر الماضية شن مسلحو “الدولة” هجمات عنيفة انطلاقا من قضاء الحويجة على كركوك ومحافظة ديالى المجاورة.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

وفور الانتهاء من استعادة الموصل، ستبدأ القوات العراقية بهجمات على المعاقل الأصغر للتنظيم شمالي وغربي البلاد بينها الحويجة.