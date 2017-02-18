ميركل: النضال من أجل التعاون الدولي مُجدٍ

ميونيخ - د ب أ – دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى النضال من أجل التعاون الدولي.

وقالت ميركل، السبت، في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: “أنا على قناعة راسخة بأنه من المجدي النضال من أجل الكيانات المشتركة متعددة الأطراف”.

وذكرت ميركل أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة تحديات العالم، مضيفة في المقابل أن الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ليست فعالة بالقدر الكافي، موضحة أن هناك حاجة إلى جعل هذه الكيانات أكثر قوة ومقاومة للأزمات.

والتقت ميركل خلال المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو أول لقاء لميركل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة من الموضوعات المحورية المطروحة في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

وحذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الجمعة، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الإدارة الأمريكية الجديدة، بوضوح من انتهاج سياسات خارجية منفردة.