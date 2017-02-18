التحالف يقول إنه دمر مركز قيادة للدولة الإسلامية في الموصل

بغداد - رويترز – قال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة السبت، إن قواته قصفت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي بغرب مدينة الموصل العراقية والذي يعتقد أنه مركز قيادة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وجاءت الضربة التي نفذت الجمعة في أعقاب تقارير أفادت بأن المتشددين يندسون بين المدنيين على الجانب الغربي من الموصل وبأنهم يخزنون أسلحة في مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس كوسيلة لتجنب استهدافها.

والمتشددون محاصرون في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن طردتهم قوات مدعومة من الولايات المتحدة تطوق المدينة من الشطر الشرقي في المرحلة الأولى من عملية الموصل والتي انتهت الشهر الماضي.

وقال بيان للتحالف “تمكن التحالف من خلال جهود مخابرات ومراقبة واستطلاع من معرفة أن داعش لم يستخدم المبنى لأي أغراض طبية وأن المدنيين لا يستخدمون الموقع.”

وبدأ الهجوم الذي يهدف لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل – وهي آخر مدينة كبرى خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق – في أكتوبر تشرين الأول.