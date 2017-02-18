مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 في قصف تنظيم “الدولة” لمدارس في الموصل

الموصل - د ب ا – كشف مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة بالموصل، السبت، مقتل خمسة اشخاص واصابة 21 آخرين بقصف صاروخي لتنظيم الدولة استهدف مدارس في الاحياء المحررة بالمحورين الشمالي والشرقي من الموصل.

وقال الرائد حمزة عثمان، ” تنظيم داعش قصف بصواريخ الكاتيوشا ثانوية المتميزين، والوحدة، وقبس للبنات وابتدائية بغداد والخمائل ،والزنبقة في احياء متفرقة بالمحورين الشمالي والشرقي من الموصل ما اسفر عن مقتل ثلاثة طلاب ومعلمين اثنين واصابة 21 طالب ومعلمة “.

وتابع عثمان ان” قوات الجيش اخلت المدارس التي تعرضت للقصف وامرت بخروج الطلبة بعجلات عسكرية خشية استهدافهم بقصف آخر من قبل عناصر داعش”.