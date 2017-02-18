تركيا تدين توصية لبرلمان بلجيكا حول مساعدات ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي

أنقرة - الأناضول – أدانت الخارجية التركية، قراراً اتخذه البرلمان البلجيكي يوصي بـ “تجميد حصة تركيا من مساعدات ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة حسين مفتي أوغلو في معرض تعليقه على قرار التوصية الذي اتخذه البرلمان البلجيكي الخميس الماضي.

وقال مفتي أوغلو إن “اتخاذ قرار أحادي الجانب كهذا، من قبل برلمان وطني، موقف بعيد عن المساهمة في الجهود المتبادلة الرامية لتطوير علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “لا نعترف بقرار البرلمان البلجيكي، ونأسف لرؤية أعضائه بعيدين عن فهم الأحداث التي عاشتها بلادنا خلال 15 تموز (المحاولة الانقلابية الفاشلة)، ومكافحتنا للإرهاب”.