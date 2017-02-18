بدرية طلبة تستعيد سيارتها بعد 6 سنوات من سرقتها

القاهرة ـ استطاعت قوات الأمت أن تلقي القبض على من قام بسرقة سيارة الفنانة المصرية بدرية طلبة بعد مرور 6 سنوات.

بدرية طلبة كتبت على صفحتها عبر موقع “أنستغرام”: “الحمد لله الحمد لله عربيتي رجعتلي بعد 6 سنوات من سرقتها في 27 ـ 12 ـ 2011″، وسخر الجمهور مما حدث مع الفنانة، وطالبوا منها أن تنشر صورة للسيارة وإن كانت مازالت صالحة.

يُذكر أن بدرية طلبة أعلنت مؤخرا اعتذارها بشكل نهائي عن استكمال برنامج «نفسنة»، وقالت الفنانة إنها تريد أن تتفرغ لأعمالها الفنية، بينما توقع البعض وقوع خلافات بينها وبين الفنانة انتصار.