أول تعليق من أصالة على توترها على مسرح

بيروت ـ أثارت الفنانة السورية أصالة حالة جدل كبير بعد مشاركتها في إحياء حلقة النتائج ببرنامج المسابقات Arab Idol، حيث ظهر التوتر عليها بشكل كبير.

أصالة ردت على تساؤلات جمهورها حول حالة التوتر التي كانت عليها قائلة: “إنها اشتاقت لجمهور MBC وحضرت له ثلاث إطلالات، رغم أنّها كانت تتمنّى تقديم المزيد من الأغنيات على المسرح لا سيّما الخليجية، ولكنّ الظروف والوقت كانا لا يُساعدان”.

وأضافت في تصريحات صحافية “أنها كانت تتمنى تقديم أغنية “عيش سكر” التي قدمتها مع الفنان أحمد فهمي، على المرح لأن هذه أهم أغنية صدرت في العام 2016 بالنسبة اليها وأهم أغنية وطنية صدرت في الأعوام الأخيرة، لما فيها من معانٍ وكلمات وإحساسٍ وكيمياء كبيرة جمعتها بفهمي في العمل”.

يذكر أن أصالة تعد هي الضيفة الوحيدة في البرنامج التي لم تدع فرصة للجنة التحكيم للترحيب بها وقامت هي بالترحيب بهم بشكل سريع وانصرفت بعدها من على المسرح، وذلك بعد أن فاجئت الجمهور بسؤالهم حول رأيهم في إطلالتها التي ظهرت بها في الفقرة الأولى.