ساندي التونسية تكشف كيفية تعرفها على زوجها… وسر بكاءها ليلة زفافها

القاهرة ـ كشفت الفنانة التونسية ساندي عن دخولها في نوبة بكاء في ليلة زفافها إلى زوجها رجل الأعمال المصري علي السيد.

الفنانة التونسية قالت، خلال استضافتها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”: “أول ما لبست فستان الفرح عيطت من الفرحة، مع أني لبسته كتير في أعمال فنية، بس لما بيبقى حقيقي الإحساس بيختلف، مع أني من وأنا صغيرة طول عمري بقولهم مش عايزة أعمل فرح ولا ألبس فستان أبيض”.

وعن لقائها الأول مع زوجها، قالت: “عن طريق صديقة مشتركة بينا من الوسط الفني هي اللي عرفتنا ببعض، والحب حصل من أول نظرة، كنت مبسوطة وأنا بكلمه، وكل كلامه بالنسبة لي إيجابي، لكن فضلت سنة علشان أخد قرار الجواز، علشان كنا بنختلف كتير، مكانش في الأول مستوعب إني فنانة وليا معجبين، فكنت خايفة مانتفقش”، مشيرة إلى أنها انفصلت عنه 4 مرات قبل أن يتزوجوا.

وكانت ساندي قد احتفلت بزفافها يوم الأربعاء 28 كانون الاول/ديسمبر إلى رجل الأعمال المصري علي السيد في أحد أكبر فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.