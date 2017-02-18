قارئ البصمة في هواتف “آيفون” سيجري استبداله بـتقنية مذهلة

لندن ـ كشفت تقارير إخبارية عديدة معلومات جديدة مسربة عن هاتف “آيفون 8” (iphone8) المرتقب من قبل شركة “أبل” الأمريكية، والتي ستغير من طريقة تعامل المستخدمين مع الهاتف بصورة كبيرة.

ذكر موقع “ذا فيرج” التكنولوجي إن الشركة الأميركية تجهز تقنية جديدة ستستبدل بها قارئ بصمة الأصابع المعتاد، والذي زودت به نسخ آيفون السابقة.

ومن المتوقع أن تستبدل أبل قارئ البصمة بماسح للوجه ثلاثي الأبعاد، كي يتم التأكد من أن صاحب الهاتف هو من سيتمكن فتح قفل الجهاز وليس متطفلا أو شخصا غريبا.

وستدعم تلك التقنية إمكانية جعل هاتف “آيفون 8” المرتقب يستغل الشاشة اللمسية، التي من المتوقع أن تكون بقياس 5.8 بوصة، من الحافة إلى الحافة.