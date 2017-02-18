ريال مدريد يعثر على بديل بنزيمة وموراتا في الكالتشيو

لندن ـ انضم نادي ريال مدريد الإسباني إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات أندريا بيلوتي، مهاجم فريق تورينو الإيطالي، عقب تألق الأخير هذا الموسم.

وقالت صحيفة “Defensacentral” الإسبانية: “ريال مدريد على استعداد لتقديم مبلغ مالي ضخم من أجل التعاقد مع بيلوتي في الصيف المقبل”.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد يسعى لترميم هجومه على حساب واحد من مهاجمي الفريق، وهما كريم بنزيمة وألفارو موراتا، بعد الأداء الباهت الذي ظهرا عليه هذا الموسم”.

وتابعت: “قيمة الشرط الجزائي في عقد بيلوتي تبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى أن ريال مدريد سيجد منافسة شرسة على ضم صاحب الـ23 عامًا من عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد”.

وربطت تقارير صحفية إيطالية بايرن ميونيخ الألماني بدخوله السباق على ضم هداف تورينو أيضًا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ويحتل بيلوتي، المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفًا في 21 مباراة، بفارق هدفين عن جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، متصدر القائمة، وبفارق هدف واحد عن إدين دجيكو، مهاجم روما.