مقتل 3 على الاقل من جماعة الشباب في هجوم عسكري للقوات الصومالية

مقديشو - د ب أ – ذكر مسؤولون صوماليون، أن ثلاثة على الاقل من جماعة الشباب قتلوا في هجوم عسكري شنته القوات الصومالية بمنطقة جيدو، بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا السبت، طبقاً لما ذكرته إذاعة “شبيلي” الصومالية اليوم.

وقال الليفتنانت كولونيل، فرح عبدي إنهم قتلوا ثلاثة أفراد من جماعة الشباب، وأصابوا اثنين آخرين في عملية جديدة، جرى تنفيذها في أجزاء بالمنطقة، خلال الساعات الـ48 الماضية.

ويقول قادة الجيش بالمنطقة إنهم اجتثوا جذور المسلحين من الجيوب الباقية بالمناطق الحدودية، لمنع شن المزيد من الهجمات ضد القواعد الحكومية.

يذكر ان جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة . ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .