تركيا تعتقل 26 شخصاً بعد انفجار سيارة ملغومة

اسطنبول - رويترز – قال مكتب حاكم إقليمي السبت، إن السلطات التركية اعتقلت 26 شخصاً على خلفية هجوم بسيارة ملغومة في بلدة فيران شهير بجنوب شرق البلاد.

وكانت سيارة محملة بمتفجرات قد تم تفجيرها عن بعد في وقت متأخر من الجمعة في حديقة مجمع سكني لقضاة وممثلي ادعاء مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 17 شخصاً.

وقال بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة السبت إن حارس أمن قتل أيضاً في الهجوم.

وقال البيان “تم اعتقال 26 شخصاً بينهم مالك المركبة التي يعتقد أنها جلبت من مقاطعة ديريك في إقليم ماردين.”

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن حاكم إقليم شانلي أورفة جونجور عظيم تونا قوله إن الهجوم نفذته عناصر من حزب العمال الكردستاني.

وبدأ حزب العمال الكردستاني – الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية – تمرداً انفصالياً مسلحاً في عام 1984 وقتل أكثر من أربعين ألف شخص في الصراع.

وانهار وقف إطلاق نار بين حزب العمال الكردستاني والدولة في يوليو تموز 2015 وقتل آلاف الأشخاص في الصراع منذ ذلك الحين.