صالح يتهم الأمم المتحدة بالشراكة في جرائم حرب التحالف على اليمن

صنعاء – د ب أ – اتهم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، السبت، الأمم المتحدة بالشراكة في ما أسماها “جرائم الحرب” التي ترتكبها السعودية وبقية دول “العدوان” في إشارة إلى التحالف العربي على اليمن.

وقال صالح ، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “العدوان يظل عدواناً صارخاً لا يحتاج إلى تبيين، فهو يمارس على مرأى ومسمع من كل دول العالم وفي المقدمة الأمم المتحدة التي أضحت بصمتها ومباركتها لكل ممارساته التي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين الإنسانية الدولية، شريكاً في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وبقية دول العدوان على شعبنا وبلادنا”.

وأفاد بأن ما يجب أن يكون واضحاً هو “أن هناك من الذين باعوا أنفسهم وناصبوا وطنهم العِداء، هم الذراع الذي تستخدمه دول العدوان في تنفيذ غاراتها الجوية والبحرية، وفي قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ، وخاصة أولئك القابعون في فنادق الرياض والدوحة واسطنبول”.

وأعتبر بأنهم “يخوضون حرباً شطرية واضحة المعالم ومكتملة الأركان، بهدف تحقيق الإنفصال وتمزيق الوطن وشرذمته”، مضيفاً “وشعبنا يعرفهم إسماً إسماً، ويدرك أن أولئك لن يكون لهم مكان بعد أن يحقق الإنفصاليون هدفهم بإقامة دولتهم الإنفصالية ،والتي سبق وأن أفشلناها في عام 94، برغم الدعم السعودي والخليجي الهائل آنذاك، والذي يتكرر اليوم في أبشع صوره”.

وتابع “ليس أدل على ذلك من مجزرة القاعة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 140 شهيداً وأكثر من ستمئة جريح، وغيرها من المجازر التي يندي لها الجبين، والتي كان آخرها قصف مجلس عزاء نسائي بمنزل الشيخ محمد هادي النكعي في قرية شراع منطقة أرحب يوم الأربعاء الماضي، وأعقبها قصف منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر في منطقة الأعروش بخولان الطيال يوم أمس الجمعة”.

يذكر أن السعودية تقود تحالفاً عربياً ضد الحوثيين وصالح في اليمن منذ نحو عامين، استجابة لدعوى اطلقها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في البلاد.