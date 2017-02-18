جوتيريش يطالب بإصلاح الأمم المتحدة

ميونيخ – د ب أ – ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مواجهة الأزمات السياسية والإرهاب والحروب حول العالم تتطلب إصلاحاً جذرياً للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش السبت في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: “هياكلنا غير قادرة على الأداء بالقدر الكافي”.

وذكر جوتيريش أن الأمم المتحدة بحاجة في المستقبل إلى مزيد من المرونة وإجراءات أكثر سهولة وسرعة ومزيد من الشفافية، مؤكدا أن تلك الأمور مهمة لتحقيق وقاية ناجحة من الأزمات والحروب بنفس قدر أهميتها لإنهائها.

وقال جوتيريش: “إننا لا نزال مشتتين. يتعين علينا التنسيق فيما بيننا على نحو أفضل والتأكد عبر تقييمات مستقلة من أنه بإمكاننا تحقيق أهدافنا”.

وأكد جوتيريش أنه يمكن حل المشكلات الكبيرة والمتشابكة مثل تغير المناخ والنمو السكاني ونقص المياه وحركات اللجوء فقط عبر العلاقات الجيدة بين الدول.