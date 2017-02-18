أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن: المخابرات الأمريكية تواصلت معنا لطلب نقله لمصر لإكمال عقوبة السجن

القاهرة- الأناضول- قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، مؤسس الجماعة الإسلامية وزعيمها الروحي في مصر، السبت، إن المخابرات الأمريكية تواصلت معها بشأن تقديم طلب لسفارة واشنطن بالقاهرة لإكمال عقوبة السجن في بلاده.

ويقضي عبد الرحمن (79 عاماً)، عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 (أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين)، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة”، وهي الاتهامات التي ينفيها عبد الرحمن.

وقال خالد نجل المعتقل عبد الرحمن للأناضول، إن “المخابرات الأمريكية تواصلت مع الأسرة أمس الجمعة، وطلبت منها التواصل مع سفارهة بلادها بالقاهرة لتقديم طلب بشأن إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى مصر، نظراً لحالته الصحية المتأخرة جدا”.

ووفق نجله من المنتظر التواصل مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، فيما تتواصل الأسرة مع السلطات المصرية لمعرفة موقفها من إمكانية عودته إلى بلاده لقضاء عقوبته (السجن مدى الحياة).

وأضاف أنه “يتوقع ويأمل في موافقة السلطات المصرية بإعادة والده إلى بلاده”، مشيراً إلى أن “أسرة الشيخ تتواصل حالياً مع مسؤولين مصريين (لم يسمهم) في هذا الشأن”.

وذكر أنه “قبل 10 أيام كانت مكالمة والده الوحيدة لهم منذ تولى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب الرئاسة (20 يناير/ كانون ثان الماضي) وقال خلالها إن السلطات الأمريكية منعوا عنه الأدوية وجهاز راديو كان بحوزته”، مضيفا أن “هذه ربما تكون هي المكالمة الأخيرة”.

وقبل أسبوع اتهمت الجماعة الإسلامية في مصر، إدارة ترامب، بـ”تعريض حياة زعيمها الروحي عبد الرحمن، للخطر عبر حملة انتقامية”، وفق بيان تلقت الأناضول نسخة منه آنذاك.

وتثار حول ترامب مخاوف عدة من اتخاذ مواقف عدائية تجاه الجماعات الإسلامية حول العالم.

ومنذ احتجازه بالولايات المتحدة، تحاول أسرة الشيخ ومحاموه، نقله إلى أحد السجون في بلاده، غير أن السلطات المصرية عادة ما كانت ترفض تلك الطلبات، دون أن تقدم أسبابا، وفق العائلة.

وسبق أن حصلت هيئة الدفاع عن عبد الرحمن على موافقة أمريكية بدراسة أمر نقله من سجنه بالولايات المتحدة إلى السجن في أي دولة أخرى، بشرط وصول موافقة من هذه الدولة، خاصة أنه توجد سوابق قانونية في تاريخ القضاء الأمريكي، تم فيها تقل محكوم عليهم في قضايا مختلفة إلى دولهم لاستكمال فترة سجنهم فيها.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن موقفها من عودة عبد الرحمن لاستكمال فترة احتجازه بأحد سجونها.

كما لم يتسن التأكد من السلطات الأمريكية حول ما أورده عبد الرحمن حتى الساعة 12:45 ت.غ.

وعمر عبد الرحمن عالم أزهري يعد الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي، وكان معارضا سياسيا لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي أول خطاب له في ميدان التحرير أمام المتظاهرين، عقب توليه السلطة في يونيو/ حزيران 2012، تعهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر ببذل الجهد والعمل على تحرير عمر عبد الرحمن، غير أن الإطاحة به بعد عام واحد من توليه الحكم في يوليو/ حزيران 2013، لم تكتمل مهمة إعادة زعيم الجماعة الإسلامية إلى بلاده.