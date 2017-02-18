أردوغان: أتطلع لمشاركة الشباب في إدارة تركيا

إيلازيغ- الأناضول- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبته في رؤية نواب ووزراء من الشباب يُشاركون في إدارة البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية في ولاية إيلازيغ شرقي تركيا، في معرض حديثه عن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وقال أردوغان إن بلاده “مقبلة على تطبيق نظام حكم مناسب لطالما بحثت عنه أعوامًا طويلة، وهو النظام الرئاسي”.

وأضاف “أريد رؤية شباب في بالبرلمان، ووزراء ضمن الحكومة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا”.

وأشار الرئيس التركي إلى “وجود نخبة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 – 30 عامًا وهم يُديرون كبرى الشركات حول العالم”.

وأردف: “سنحقق نجاحات عظيمة للغاية إذا تمكّنا من الوصول إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023 وتفعيل رؤانا المستقبلية للأعوام 2053 و2071، مثلما جعلنا من تركيا وطنًا لنا منذ العام 1071″ (في إشارة إلى الانتصار الذي حققه السلاجقة الأتراك على الامبراطورية البيزنطية معركة ملاذكرد).

وفي 21 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/ شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/ نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.