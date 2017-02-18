انفجار 40 طنا من الغاز في منشأة تخزين في فرنسا

مرسيليا- أ ف ب- اندلع حريق لم يعرف سببه في مركز لتخزين قوارير الغاز في جنوب فرنسا ما تسبب ليلا بانفجار 40 طنا من الغاز من دون وقوع ضحايا، على ما اعلنت السلطات السبت.

واندلعت سلسلة انفجارات طالت أكثر من 3000 قارورة غاز اعتبارا من الساعة 21,00 ت غ تقريبا الجمعة واستمرت أكثر من ساعة في جونكيير على بعد حوالى 30 كلم إلى شمال افينيون بحسب مركز الدرك الذي اضاف أن الموقع لم يكن مصنفا من المواقع الخطرة.

اضاف المسؤول المحلي جان فرنسوا مونيوت ان السلطات تمكنت من السيطرة على الوضع في حوالى الساعة 02,00 ت غ، نظرا لشدة الحريق وتوالي الانفجارات نتيجة تسرب الغاز من القوارير.

وانتشر رجال الاطفاء مساء الجمعة لضمان اخماد النيران بالكامل في المنطقة البعيدة عن التجمعات السكانية. وتم قطع خط قطارات وطريق سيارات مجاورين مؤقتا.