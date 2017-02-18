نائب للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يترشح للرئاسة

طهران- أ ف ب- اعلن حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية، واصبح السياسي الاول الذي يعلن مشاركته في استحقاق 19 ايار/ مايو، على ما نقلت وسائل الاعلام.

واكد بقائي في بيان ترشحه بوصفه “مستقلا”.

في حزيران/ يونيو 2015 اوقف بقائي وامضى سبعة اشهر في السجن قبل الافراج عنه، من دون كشف أسباب اعتقاله.

وفي ايلول/ سبتمبر 2016 اعلن احمدي نجاد الذي ترأس البلاد من 2005 الى 2013 امتناعه عن الترشح، بعد تدخل المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي الذي أكد الحاجة إلى تجنب “استقطاب ضار” بالبلاد.

ومؤخرا كرر أحمدي نجاد انه لن يترشح للانتخابات المقبلة مؤكدا انه لا يدعم أي مرشح فيها.

ومن المتوقع ترشح الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم المعتدلين والاصلاحيين لولاية جديدة من اربع سنوات، لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد.

اما معسكر المحافظين فانشأ كتلة جديدة باسم “الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية” في كانون الاول/ ديسمبر لجمع مختلف اجنحة وشخصيات هذا التيار وطرح مرشح واحد.

في جميع الاحوال يترتب على أي ترشيح ان ينال الضوء الاخضر من مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون.