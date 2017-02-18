نائب هولندي متطرف يبدأ حملته الانتخابية بمهاجمة السكان المغاربة ويصفهم بـ”الرعاع″

سبايكينيسه- أ ف ب- بدأ النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين غيرت فيلدرز السبت حملته للانتخابات التشريعية في آذار/ مارس، بشن هجوم على من وصفهم بـ”الرعاع المغاربة” الذين قال انه يريد تخليص البلاد منهم “لاعادتها إلى الشعب الهولندي”.

واشار فيلدرز أمام جمع من سكان مدينة سبيكينيسي الصغيرة جنوب روتردام إلى “الرعاع المغاربة في هولندا.. طبعا ليسوا كلهم حثالة، لكن الكثير منهم كذلك وهم يجعلون طرقاتنا اخطر واساسا الشباب منهم .. ويجب أن يتغير ذلك”.

ويأتي فيلدرز في الطليعة في انتخابات تجديد البرلمان في 15 آذار/ مارس، بحسب استطلاعات الراي.

واضاف السياسي المتطرف “اذا اردتم استعادة بلدكم، واذا اردتم أن تكون هولندا بلدا للهولنديين، بلدكم، عليكم أن تصوتوا” لحزبه “حزب الحرية”.

وتشير آخر استطلاعات الراي الى ان حزب فيلدرز يمكن ان يفوز بين 24 الى 28 مقعدا في البرلمان، متقدما بمقعدين أو أربعة عن الحزب الليبرالي الحاكم حاليا بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.

وفي البرلمان الهولندي 150 مقعدا.