﻿اليونان المثقلة بالديون تخصص المليارات لدعم القطاع العسكري

رأى محللون أن خطط اليونان المحتملة لتخصيص موازنة تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي لشراء طائرات مقاتلة ومعدات لدعم وتعزيز القطاع العسكري «فضيحة وتناقض كبير»، لاسيما في ظل الضائقة المالية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

ومؤخرًا قال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، في بيان «لقد أصدرنا أوامر بتعزيز القدرات العسكرية الجوية في البلاد، حيث تم طلب شراء مقاتلات الجيل الخامس من الولايات المتحدة».

وأضاف كامينوس أن «عمليات الصيانة الخاصة بصواريخ أرض – جو اليونانية، روسية الأصل، من طراز S-300 وصلت مراحلها النهائية».

وتعليقًا على ذلك، أوضح قائد القوات الجوية اليونانية، الجنرال كريستوس كريستودولو، في مؤتمر صحافي أن «هذا ليس سوى جزء من خطة لتعزيز القدرات العسكرية».

وبيّن كريستودولو أن «التكلفة التقديرية لصيانة الطائرات اليونانية من طراز F16 وتطويرها تتراوح بين 1.2 و1.7 مليار دولار أمريكي».

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، وشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات العسكرية والأسلحة، ستكونان المسؤولتين عن تطوير تلك الطائرات.

ومن المتوقع، أن تحدد القمة الطارئة لدول منطقة اليورو الـ 19، غدا الإثنين مستقبل اليونان في الاتحاد الأوروبي.