﻿ميسي: «ملك» الأرقام القياسية!

برشلونة ـ «القدس العربي»: يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني، أحد أبرز النجوم في عالم الساحرة المستديرة، وهو «ملك» الأرقام القياسية سواء مع الفريق الكتالوني أو منتخب بلاده في مختلف المسابقات.

ولا يختلف اثنان على مهارة وإمكانيات ميسي، الذي تم منحه لقب «البرغوث» لصغر حجمه وقدرته على المرور من لاعبي الخصم بسهولة كبيرة، واعتاد النجم الأرجنتيني على منافسة غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف ريال مدريد على تحطيم الأرقام القياسية.

بدأ ميسي (29 عاما) مشواره مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2004 بعد فترة طويلة قضاها في قطاع الناشئين بالنادي، ليصبح مواظباً بين صفوف الفريق الأول الكتالوني منذ 13 عاما. وعلى صعيد برشلونة، نجح ميسي في قيادة فريقه للتتويج بالعديد من البطولات والألقاب، أبرزها الدوري الإسباني (الليغا) 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 4 مرات، والكأس السوبر الإسباني 7 مرات. كما تمكن من قيادة برشلونة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات. وتعددت الألقاب الفردية للنجم الأرجنتيني ميسي مع برشلونة، فقد حصل خمس مرات على الكرة الذهبية بفارق لقب وحيد عن رونالدو الذي فاز بها أربع مرات. وهو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف في الليغا برصيد 328 هدفا، واللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد برصيد 73 هدفا، واللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بقمصان برشلونة برصيد 484 هدفا.

كما يعتبر اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف عبر الضربات الحرة المباشرة برصيد 27 هدفا، وصاحب الرقم القياسي في عدد الهاتريك (3 أهداف) برصيد 37 مرة، وأكثر اللاعبين حصولا على ألقاب في برشلونة برصيد 29 لقبا، وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو). وفاز «البرغوث» الأرجنتيني بلقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني ثلاث مرات، وبلقب هداف الدوري مرتين، كما فاز بلقب هداف كأس ملك إسبانيا مرة واحدة. وانتزع لقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني ثلاث مرات، وأفضل لاعب لاتيني في «الليغا» أربع مرات، كما فاز بالحذاء الأوروبي مرتين. وحقق ميسي لقب هداف دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وفاز بجائزة «يويفا» لأفضل هدف مرة واحدة.

ورغم إنجازاته العديدة مع برشلونة، إلا أنها جاءت محدودة للغاية مع المنتخب الأرجنتيني الملقب بـ«التانغو» حيث لم يحقق معه سوى بطولتين هما الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت 2008 في بكين الصينية، ولقب كأس العالم للشباب عام 2005. وقاد منتخبه للمركز الثاني في بطولة كأس العالم بالبرازيل عام 2014 بعد الهزيمة من ألمانيا، وكذلك الوصافة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ثلاث مرات. لذا، فإن الشغل الشاغل لميسي في الفترة المقبلة هو تحقيق إنجازات مع منتخب بلاده والتتويج معه ببطولة.