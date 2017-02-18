ماتيس يصل الإمارات في أول زيارة للشرق الأوسط منذ تسلمه مهماته

أبوظبي- أ ف ب- وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس السبت إلى الإمارات، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه مهماته الشهر الماضي، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وماتيس الجنرال المتقاعد الذي خدم في العراق وأفغانستان يعرف المنطقة جيدا وكان يزورها باستمرار حين كان على رأس القيادة الوسطى الأمريكية.

ومن المتوقع أن يلتقي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع محمد البواردي.

ولم تصدر عن البنتاغون على الفور تفاصيل اضافية حول زيارة ماتيس الذي شارك خلال الاسبوع في اجتماعات في بروكسل وميونيخ.

وكان هدف مهمته في تلك اللقاءات طمأنة الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة وفي حلف شمال الاطلسي إلى أن واشنطن ستواصل دعمها لتحالفاتها القديمة وتبديد القلق حيال المخاوف من تقارب بين البيت الابيض والكرملين.

وتعتبر الامارات حليفا مهما في المنطقة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحادث هاتفيا في كانون الثاني/ يناير مع ولي عهد أبوظبي ووعد “بتعزيز التعاون بشكل اضافي في محاربة الارهاب الاسلامي المتطرف”.

وكان ماتيس وصف إيران بأنها “اكبر دولة راعية للارهاب في العالم”.

وتأتي زيارته للامارات بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني لسلطنة عمان والكويت والتي كان هدفها تبديد “سوء الفهم” بين إيران وبلدان الخليج.