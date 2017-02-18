﻿سحر حجازي: «علم نفس البينيّة الثقافية وثقافة الاختلاف»

المؤلفة أستاذة علم النفس الاجتماعي والتربوي والثقافي في الجامعة اللبنانية، ولها دراسات عدة في الميادين المرتبطة بهذه العلوم، كما في مفاهيم العدالة الاجتماعية ومحاربة التعصب والصور النمطية والأحكام المسبقة، وسواها. وفي كتابها الجديد هذا تتساءل حجازي: هل يعدّل الفرد من سلوكه عندما يكون في مجتمع ذي ثقافة مغايرة لثقافة مجتمعه الأصلي؟ ماذا يعدّل من أنماطه السلوكية؟ كيف يعدّل سلوكه؟ ولماذا يعدّله؟ هل تتغير صورته عن ذاته وتتعدل هويته؟ وما هي الصراعات النفسية التي يعيشها قبل أو بعد حصول التعديل؟ ما هي الآليات النفسية الدفاعية التي يلجأ إليها ليدافع عن هويته الثقافية في حال شعر بالتهديد؟ ما هي الحلول التي يرتضيها ليخفف من صراعاته النفسية والضغوطات الاجتماعية الني يرزح تحت وطأتها في المجتمع الذي قَدِم أو هاجر أو تهجّر إليه؟ ما هي الأسباب التي تدفع بعض المجموعات لتكون «منغلقة» أو «متعالية» ثقافياً، فترفض التفاعل مع أفراد من ثقافات أخرى أو تتعامل معهم بأسلوب دوني؟

هذه الأسئلة وغيرها تحاول حجازي الإجابة عنها، في كتاب أكاديمي؛ لكنه، أيضاً، يساعد كلّ العاملين في المؤسسات التي تتعاطى مع العمال الأجانب، المهاجرين والمهجّرين، أو العاملين في الشركات التي تضمّ عمالاً من جنسيات مختلفة، لأنه يزوّدهم بأطُر نظرية علمية تشكل سنداً أكاديمياً يوضح لهم التوجهات العامة التي عليهم اتباعها لحلّ المشكلات والصراعات التي تواجههم أثناء التفاعل معهم، والتي غالباً ما يكون سببها تمسك الفرد بصوابية قناعاته، متجاهلاً ما لدى الآخر المختلف ثقافياً عنه من كنوز فكرية وثقافية لو تمّ تقديرها لاستثمرها في توثيق علاقته مع المحيط، عبر إيجاد مناخ عامّ يجعل «الدينامية النفس ـ اجتماعية»، حسب تعبير المؤلفة، تتجه نحو التكامل الإنساني، والتطوير والإبداع.

دار النهضة العربية، بيروت 2017.