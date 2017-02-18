﻿قاسم بن خلف الرويس: «بدويات وحضريات»

يقول العنوان الفرعي لهذا الكتاب إنه «قبسات من ثقافة الصحراء العربية»، وللمؤلف باع طويل في دراسة البادية والجزيرة العربية بصفة خاصة (له عمل حول مبدأ الجوار والحماية، الذي يُعدّ سلوكاً متغلغلاً في النفس العربية، قامت لأجله الحروب التي استمرت سنين طويلة، كحرب البسوس مثلاً).

وفي تقديم كتاب الرويس الجديد، يكتب سعد الصويان: «إن كنت من عشاق القراءة المفيدة المشبعة بالمتعة فسوف تجد في الكتاب ضالتك. إنه إضمامة من المقالات التي تراوح بين العمق والطرافة. مواضيع الكتاب طريفة ومنوعة تراوح بين النقد الفني الأدبي وبين التحليل الاجتماعي والثقافي، تجتمع فيها متعة القراءة مع مفاتيح تفسيرية لفهم بعض ظواهر البداوة التي يستغلق فهمها على من ليس له اتصال مباشر مع حياة الصحراء وأهلها. إضافة إلى بعض المقارنات بين حياة الحاضرة وحياة البادية في الجزيرة العربية».

والمؤلف، يتابع الصويان، «من القلائل المهمومين بثنائية الحضارة والبداوة والجدلية الثقافية بينهما. هذه الثنائية من أهم المواضيع التي يتطرق لها الكاتب، لكنه يتناولها من زوايا قلما تخطر على البال، مدللاً على أطروحاته بشواهد ينتقيها بعناية من أشعار البدو وأشعار الحضر، المتقدمين منهم والمتأخرين، بحيث تبرز لنا الصورة البانورامية من مختلف الزوايا والأبعاد. إنه أشبه بعريف الحفل الذي يقدّم المؤدين على اختلاف وجهات نظرهم وتعدد مواهبهم، ويعطي كلاً منهم مساحة كافية للحركة، لكن قلمه لا يفلت الخيط الرابط الذي ينتظم هذه الشذرات».

منشورات ضفاف، بيروت 2017.