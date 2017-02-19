توقيع اتفاقيات مشتركة في ختام مؤتمر الولايات الحدودية السودانية الإثيوبية

مقلي- الأناضول- اختتمت مساء السبت في مدينة مقلي حاضرة إقليم تجراي، أعمال المؤتمر الـ18 بين الولايات الحدودية السودانية الإثيوبية؛ بعد يومين من المداولات.

ووقع الجانبان في ختام المؤتمر الـ18، اتفاقيات تعاون في المجال السياسى والامنى؛ والإقتصاد؛ والاجتماعي؛والثقافي.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى جانب التوصيات والقرارت التي تم التوصل إليها؛ والعمل على تشكيل لجنة من المعتمدين في الولايات السودانية الاربعة القضارف؛ سنار؛ كسلا؛ والنيل الأزرق؛ والأقاليم الإثيوبية الثلاث وهي (إقليم تجراي؛ أمهرا؛ بني شنقول جمز).

وأكد الجانبان في المجال السياسي والأمني على أهمية تقوية الأليات؛ وتعزيز تبادل المعلومات وضبط حركة الاتجار بالبشر ومنع تداول البضائع المحظورة وغير القانونية.

وفيما يتعلق بالتجارة والإقتصاد والاستثمار والزراعة والغابات والثروة الحيوانية اتفق الجانبان على الإسراع فى تنفيذ الاتفاقيات وتكوين لجنة مشتركة تضم معتمدين؛ ومحافظين لتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات.

كما تم الاتفاق على تعزيز التبادل الثقافي والاستثمار السياحي وتنمية قدرات الشباب لتعزيز دورهم في تنمية المدن الحدودية بين الجانبين.

وقال رئيس الجانب السوداني والي ولاية القضارف؛ إن الجانبين اتفاقا على ايقاف كل التحديات على الشريط الحدودي. والعمل على تنظيم التجارة والانتقال من الولايات السودانية والأقاليم الإثيوبية.

وأوضح في تصريحات خاصة للأناضول؛ أن البلدين أكدا على ضرورة العمل معا من أجل منع الأنشطة الهدامة التي تمارس على الشريط الحدودي.

وأضاف أن هذا الاتفاق يضع لبنة لتنمية وتطوير الشريط الحدودي، ويتضمن كل ما يفضى إلى الاستقرار وإلى التنمية.

وكشف عن لجنة سيتم تشكيلها من الجانبين تضم المعتمدين والمحافظين من نظرائهم في الأقاليم الإثيوبية، وكذلك ولاء الولايات لمتابعة تنفيذ ماتم التوصل إليه كل شهرين.

وأكد على حرص السودان على ضمان تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأقاليم الإثيوبية الثلاثة بمدينة مقلي في شمال إثيوبيا.

من جانبه قال مسؤول شؤون الدول المجاورة بالخارجية الإثيوبية (ميليس ألم) إن اجتماعات الولايات الحدودية السودانية والإثيوبية التي اختتمت؛بعد يومين من المداولات أفضت باتفاق حول مجموعة من القضايا المتعلقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في تصريحات خاصة للأناضول؛ إن الجانبين اتفاقا على العمل معا في محاربة الارهاب، منع تهريب السلاح، والحد من الأنشط غير المشروعة على حدود البلدين.

ووفقا لميليس؛ تم الاتفاق على تعزيز التعاون في منع تهريب البشر؛وتبادل المعلومات حول مهربي البشر، والتي قال إنها تشكل تحديا أمنيا كبيرا للبلدين المجاورين.

وأوضح أن الجانبين اتفاق كذلك “محاربة أنشطة العناصر المعادية للسلام”.

بدوره قال الضوء الماحي رئيس اللجنة السياسية؛ والأمنية في اللجان المشتركة؛ والي ولاية سنار؛ إن الهدف من هذه اللقاءات بين الولايات السودانية؛ والإثيوبية؛ تنمية الحدود واستدامة السلام.

وأوضح أن المؤتمر الـ18 أكد على ضمان تنفيذ الالتزامات السابقة خاصة من قادة البلدين، الذي يحرصون على تنمية الحدود وتعزيز الاستقرار والسلام.

وأشار للأناضول، إلى أن السودان يرتبط بطرق بحرية ويجري العمل الآن لربط البلدينبشبكة السكك الحديدية. مضيفا أن البلدين ترتبطان بنقاط تجارية على طريق هذا الشريط الحدودي بين الولايات السودانية؛والأقاليم الإثيوبية.

وتوقع أن تضع هذه اللجان خارطة الطريق لحل كل الاشكالات بين الجانبين.

وعقد مؤتمر تنمية وتطوير علاقات الحدود بين السودان واثيوبيا يومى 17- 18 من فبراير الجاري

وترأس الجانب السوداني والي ولاية القضارف المهندس ميرغنى صالح سيد أحمد، بينما يترأس الجانب الإثيوبي أباي ولدو، حاكم إقليم تجراي في شمال إثيوبيا.