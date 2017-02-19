ليتوانيا: دول البلطيق تحتاج إلى دعم دفاعي من الولايات المتحدة

فيلنيوس- أ ف ب- عبرت ليتوانيا عن رغبتها في أن تقدم لها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب المساعدة في تدعيم الدفاع الجوي لدول البلطيق التي تشعر بالقلق إزاء سلوك روسيا، على ما أعلنت الرئيسة داليا غريباوسكايتي السبت.

وحذرت غريباوسكايتي من أن التدابير التي اتخذها حلف شمال الأطلسي في العام الماضي لتعزيز خاصرته الشرقية “لم تعد كافية”.

وعقد كل من غريباوسكايتي ورئيسي لاتفيا واستونيا مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس اجتماعا مخصصا للقضايا الاقليمية، وذلك على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي يستمر حتى الاحد في جنوب ألمانيا.

وقالت غريباوسكايتي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إثر الاجتماع في ميونيخ إنه “بدون دعم الدفاع الجوي الأمريكي، لن نكون محميين بالكامل”.

وأضافت “في الوقت الحاضر، نحاول شراء بعض المعدات بأنفسنا، لكن مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة ستكون ضرورية”، من دون أن تحدد الدور الذي يمكن لواشنطن تأديته.

وتعتزم ليتوانيا أن تشتري في السنوات المقبلة أنظمة صواريخ نروجية متوسطة المدى “ناسامس″، لكنها لا تزال تفتقر إلى صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ باتريوت.

وسعى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من جهته إلى طمأنة دول البلطيق القلقة من تصريحات دونالد ترامب الذي وصف الأطلسي بأنه حلف “عفا عليه الزمن”.

وقال على تويتر بعد اللقاء “أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة إزاء أمنهم و(تجاه) شراكتنا”.