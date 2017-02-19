روسيا تدعو إلى نظام عالمي جديد وواشنطن تطمئن الحلفاء الأوروبيين

ميونيخ- أ ف ب- حاول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس السبت في ميونيخ طمأنة الأوروبيون القلقين من التصريحات الحادة لدونالد ترامب، في حين دعت موسكو إلى نظام عالمي جديد لا يهيمن عليه الغرب.

وأكد بنس أن الولايات المتحدة ستكون دائما “الحليف الأكبر” للأوروبيين، وذلك في أول خطاب له أمام مؤتمر ميونيخ السنوي للامن الذي حضره العديد من القادة الاجانب.

وإذ كرر بنس مرارا أنه يتحدث باسم الرئيس ترامب، شدد على الالتزام “المتين” للولايات المتحدة في اطار حلف شمال الأطلسي، وعلى القيم المشتركة المتمثلة بـ”الديمقراطية والعدالة ودولة القانون” وهي قيم مشتركة بين ضفتي الأطلسي.

ويأتي هذا الخطاب استكمالا لاسبوع من الجهود الدبلوماسية التي بذلها وزراء ترامب في أوروبا، بعد تصريحات عدة للرئيس الأمريكي هدد فيها بالانسحاب من الأطلسي ورحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم ان بنس اكد ان الولايات المتحدة ستبقى “الحليف الاكبر” للاوروبيين، كرر بحزم المطالب الاميركية بالتزام مالي اكبر من شركائها في حلف شمال الاطلسي داعيا الى ان تخصص 2% من اجمالي الناتج الداخلي لديها للنفقات العسكرية.

وقال في هذا السياق “يستدعي الدفاع الأوروبي التزامنا بقدر التزامكم. وعود المشاركة في الاعباء لم يتم الايفاء بها منذ فترة طويلة جدا” بما يشمل “اكبر حليفين لنا” في اشارة ضمنية الى المانيا وفرنسا.

واضاف ان “الرئيس ترامب ينتظر من حلفائه ان يلتزموا بوعودهم. لقد آن الاوان للقيام بالمزيد”.

ورد معظم الوزراء الأوروبيين في كلماتهم على خطاب بنس ودافعوا عن الاتحاد الاوروبي على غرار وزير الخارجية الالماني سيغمار غبرييل الذي قال “أنا لا أعرف أي منطقة أخرى في العالم حيث يمكن العيش في سلام وازدهار وأمن اجتماعي”.

وذكر بأن أوروبا تساهم في استقرار العالم عبر المساعدات للتنمية.

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إن “بنس يعيد تأكيد التزامه تجاه حلف شمال الاطلسي، وهذا إيجابي لكن علينا أن نرى كيف سيتم ذلك”.

لكنه عبر عن اسفه في تغريدة على تويتر لان نائب الرئيس الأمريكي “لم يقل كلمة واحدة عن الاتحاد الأوروبي”، في وقت كان ترامب اشاد بخروج بريطانيا من التكتل وبدا انه يأمل في تفكك الاتحاد.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فوجهت نداء إلى التعددية من اجل مواجهة التحديات الكبرى مثل الجهاديين أو أزمة الهجرة، في وقت ينتشر الخطاب القومي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت “خلال عام نواجه فيه تحديات هائلة (…) هل سنواصل العمل معا أم إننا سنقع مجددا في أدوارنا الفردية؟ أنا أدعوكم (…) إلى أن نعمل معا بشكل نجعل فيه العالم أفضل”.

- ظل ترامب

وخيم ظل الرئيس الأميركي على المؤتمر، وتساءل مشاركون ما إذا خطاب بنس يمثل فعلا توجهات ترامب.

وغرد السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي الموجود في ميونيخ قائلا “يبدو أن لدينا إدارتين”.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي “تبقى هناك اسئلة كثيرة حول نوايا الولايات المتحدة، لا يزال واجبا تحديد كل شيء، ولا يزال هناك أيضا غموض كبير”.

وفي ما يتعلق بروسيا، دعا بنس الى الحزم قائلا “اعلموا ان الولايات المتحدة ستواصل مطالبة روسيا بحسابات رغم السعي إلى مواضع توافق. فكما تعلمون أن الرئيس ترامب يرى ذلك ممكنا”، داعيا موسكو إلى تطبيق اتفاقات مينسك للسلام في اوكرانيا.

ومتحدثا بعد ساعات على كلمة بنس، اعلن لافروف نهاية “النظام العالمي الليبرالي” الذي صنعته بحسب قوله “نخبة دول” غربية تهدف الى الهيمنة.

وقال “على القادة تحديد خيارهم. وآمل ان يكون هذا الخيار هو نظام عالمي ديموقراطي وعادل. وإذا أردتم اطلقوا عليه (نظام) ما بعد الغرب” واصفا حلف شمال الاطلسي بأنه “من بقايا الحرب الباردة”.

وفي ظل اجواء الارتياب التي تحيط بالنظام العالمي وخصوصا مستقبل العلاقات الروسية-الاميركية في ظل ادارة ترامب، اقترح لافروف على واشنطن “علاقات براغماتية قائمة على اساس الاحترام المتبادل”.

وأشار لافروف إلى أن “إمكانات التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والقضايا الإنسانية ضخمة، ولكن يجب إدراكها. نحن منفتحون حيالها”.

وحضر الملف الأوكراني، الذي اثار فتورا في العلاقات بين موسكو والغرب، في ميونيخ ايضا.

وتطرق وزراء الخارجية الألماني والفرنسي والأوكراني والروسي على مدى ساعة الى اتفاقات مينسك، التي لم يتم احراز اي تقدم منذ عامين لجهة تنفيذها.

واعلن لافروف للصحافة الروسية، بعد الاجتماع، أن هدنة جديدة بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني تبدأ الاثنين، لكنه اقر أيضا بغياب “تقدم كبير”.

وتشهد أوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات صراعا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا خلف نحو عشرة الاف قتيل.