رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق العمليات العسكرية في غرب الموصل

بغداد- أ ف ب- أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، على ما جاء في بيان أصدره مكتبه الاعلامي.

وجاء في البيان “نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من الموصل”.

وأضاف “تنطلق قواتنا لتحرير المواطنين من إرهاب داعش لأن مهمتنا تحرير الإنسان قبل الأرض”.

وكان العبادي اعلن في 24 كانون الثاني/ يناير ان قواته استعادت من تنظيم الدولة الاسلامية شرق الموصل، وان المعركة تنتقل إلى الجانب الغربي من المدينة.

والجانب الغربي من الموصل الذي يطلق عليه سكان المدينة بالساحل الايمن اصغر من حيث المساحة لكن كثافتها السكانية مقارنة بالجانب الشرقي اكثر، ويعد معقلا تقليديا قديما للجهاديين.

وتنتشر قوات تابعة لوزارة الداخلية ومن الشرطة الاتحادية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر في مواقع على الاطراف الجنوبية من مطار الموصل، التي تربط احياء جنوبية للمدينة بالضفة الغربية من نهر دجلة.