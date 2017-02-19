بنس ويلدريم يبحثان في ميونيخ سبل تسريع الجهود المشتركة لهزيمة تنظيم الدولة

ميونيخ- واشنطن- د ب أ- التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مساء السبت مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في ميونيخ، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واتفق الزعيمان على عدم السماح لإيران بتقويض الاستقرار في المنطقة كما بحثا سبل تسريع الجهود المشتركة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وشكر بنس يلدريم على مساهمات تركيا في الحملة ضد تنظيم الدولة “داعش”، وأعرب عن تعازيه في الأتراك الذين فقدوا حياتهم جراء في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك ما وصفه البيان بالهجوم الإرهابي “الوحشي وغير المبرر” الذي وقع يوم الجمعة في جنوب شرق تركيا.