مقتل 17 شخصاً في قصف مدفعي للنظام السوري شرقي دمشق

دمشق- الأناضول- قتل 17 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين، مساء السبت، في قصف مدفعي “عنيف” نفذته قوات النظام السوري على حي “القابون” شرقي العاصمة دمشق.

وقالت مصادر ميدانية للأناضول، إن مدفعية النظام السوري شنت السبت، قصف مكثف، لليوم الثاني علي التوالي، على حي “القابون”، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن القصف أدّى إلى سقوط أربعة قتلى، قبل أن تعاود المدفعية استهداف المشيعين، مما رفع من حصيلة القتلى إلى 17 قتيلا.

وأشارت إلى أن تصعيد نظام السوري ضد المنطقة، يهدف إلى تنفيذ سياسة التهجير التي انتهجها في كافة المناطق التابعة للمعارضة السورية في دمشق ومحيطها.

واعتبرت المصادر الميدانية الأمر بأن ذلك سيؤدي إلى استكمال الحصار والضغط على المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وشهد حي “القابون”، اشتباكات متقطعة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني المنصرم، حتى بدأت عملية التصعيد في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، عندما استهدفت طائرات النظام السوري الحي بأربع غارات جوية أدت لمقتل ثلاثة مدنيين.