ترامب: الإعلام الأمريكي تركة نظام فاسد

واشنطن- الأناضول- أكّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أنه لن يتسامح مع وسائل الإعلام الأمريكية في حال كذبها على الناس. وأضاف “بات الإعلام جزءًا كبيرًا من المشكلة، وهو تركة نظام فاسد في نفس الوقت”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب خلال تجمّع جماهيري شارك فيه نحو 10 آلاف شخص بمدينة ملبورن في ولاية فلوريدا.

وأضاف أن “الآباء المؤسسين” واجهوا الإعلام في عهدهم، وأن الحقيقة قد تختلف أحيانًا عن التقارير الإعلامية.

وأشار إلى وجود “وسائل إعلام تنشر تقارير كاذبة في العديد من القضايا التي تخص حكومتها دون أن تستند إلى دليل صريح”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “لذلك لن أتسامح مع الإعلام في حال كذبه على الناس″.

واعتبر أن “وسائل الإعلام لديها أجندتها الخاصة، وهي لا تعكس أجندة الشعب الأمريكي”.

ولفت إلى أن “الإعلام لم يتمكن من هزيمته منذ الانتخابات التمهيدية حتى اليوم واستحق الرئاسة بأصوات الشعب”.

ونظّم ترامب في مدينة ملبورن، أول تجمّع جماهيري له منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/ كانون ثانٍ المنصرم.