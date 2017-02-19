الجيش التركي يعلن تحييد 12 مسلحًا من تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- أعلن الجيش التركي، الأحد، تحييد 12 مسلحًا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي في إطار عملية “درع الفرات” المستمرة في شمال سوريا منذ 180 يومًا.

وقال الجيش، في بيان له، إن قواته البرية استهدفت بالأسلحة الثقيلة 41 هدفًا لـ”داعش” في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضح أن مقاتلات تابعة لقيادة القوات الجوية التركية استهدفت 11 هدفًا للتنظيم في المدينة، بينها سيارة مفخخة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأشار الجيش التركي إلى تحييد 12 مسلحًا من تنظيم الدولة “داعش” جراء القصف البري والجوي، بينهم أربعة قُتلوا في غارات لمقاتلات التحالف الدولي.