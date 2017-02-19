المرصد: القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق

دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية جددت صباح الأحد قصفها الصاروخي على مناطق في حي القابون الذي تسيطر عليه المعارضة في شمال شرق العاصمة دمشق.

وذكر المرصد في بيان أن القوات استهدفت الحي بنحو ثمانية صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، عقب قصف استهدف الحي ذاته عند منتصف ليل السبت/الأحد، بصواريخ من ذات النوع.

وكان المرصد ذكر السبت أن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في “مجزرة” نفذتها القوات الحكومية على أطراف حي القابون عند طرف الأوتوستراد الدولي.