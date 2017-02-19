مصدر عسكري عراقي: تدمير دفاعات تنظيم الدولة جنوب غرب الموصل

العراق- الأناضول- قال مصدر عسكري عراقي، الاحد، إن قوات مشتركة مدعومة بمروحيات هجومية تابعة لسلاح الطيران العراقي دمرت دفاعات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، في محور جنوب غرب مدينة الموصل.

وقال النقيب جبار حسن، لـ”الأناضول”، إن “مروحيات هجومية تابعة لطيران الجيش العراقي قصف دفاعات تنظيم داعش جنوب غرب الموصل لتمكين قوات الحشد الشعبي وقوات تابعة للشرطة الاتحادية بالتقدم باتجاه احياء الجانب الغربي للمدينة”.

واضاف حسن ان “العشرات من العربات العسكرية يرافقها مئات المقاتلين اقتحموا منطقة العربيد جنوب غرب الموصل والتي كان يتخذها عناصر التنظيم كدفاعات اولى لمنع تقدم القوات الامنية بأتجاه الاحياء والقرى بالجانب الغربي، حيث تم ازالة السواتر الترابية التي اقامها التنظيم”.

وعلى صعيد متصل، قال الملازم أول، سمير داوود المحسن، للأناضول إن “قوات الحشد الشعبي قصفت صباح اليوم بالصواريخ والراجمات منطقة تل كيصوم غرب مدينة الموصل والتي تتوسط المسافة بين المدينة وقضاء تلعفر”.

واوضح أن “قوات الحشد تجري حاليا معارك مع جيوب من مسلحي تنظيم داعش بأطرافها” لافتا إلى أن “المنطقة تعّد حيوية ومهمة من الناحية العسكرية لتضييق الخناق على الارهابيين بداخل قضاء تلعفر”.

وبدأت القوات العراقية (الجيش، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي) صباح الأحد عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل (المعقل الرئيس لتنظيم داعش) وتمكنت من تحرير عدد من القرى وتدمير اهداف لتنظيم داعش.

وانطلقت العمليات تحت غطاء جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وسلاح الجو العراقي.

وفي وقت سابق الأحد اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي من الموصل آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في محافظة نينوى، بعد نحو اكثر من شهر على توقف العمليات العسكرية بعد تحرير الجانب الشرقي للمدينة.