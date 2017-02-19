سلطنة عمان: تفجيرات العراق وباكستان تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

مسقط- د ب أ- أدانت سلطنة عمان الأحد التفجيرين الإرهابيين في العراق وباكستان واللذين أسفرا عن مقتل العشرات وإصابة العديد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان الأحد بثته وكالة الأنباء العمانية، “عن استنكارها لهذين التفجيرين المروعين اللذين يتنافيان مع القيم الدينية والإنسانية”.

وكانت سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت يوم الخميس الماضي قرب ساحة لبيع السيارات في منطقة البياع ذات الغالبية الشيعية في جنوبي غرب بغداد ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات، بحسب مصادر أمنية عراقية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وأعلنت السلطات الباكستانية يوم الخميس الماضي مقتل 60 شخصا وإصابة 250 اخرين إثر تفجير انتحاري استهدف ضريحا صوفيا في بلدة سيهوان بإقليم السند، وتبنى تنظيم الدولة “داعش” تنفيذ الهجوم.