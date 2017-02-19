وفاة مقاول في السعودية بحادث تسرب في خط انابيب تابع لشركة “ارامكو”

الرياض- أ ف ب- لقي مقاول مصرعه فيما اصيب ثلاثة اخرون في حادث تسرب زيت في خط للانابيب في شرق المملكة العربية السعودية، بحسب ما اعلنت شركة النفط العملاقة “ارامكو”.

واوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها أن حادث تسرب كميات محدودة من الزيت وقع مساء السبت في أحد خطوط الانابيب في منطقة اعمال الشركة بالقرب من بقيق على بعد نحو 60 كلم جنوب غرب مقر الشركة الرئيسي في الظهران شرق المملكة.

وذكرت ان فرق الاستجابة للحالات الطارئة في “ارامكو” تمكنت من السيطرة على التسرب الذي أدى إلى مصرع المقاول واصابة المقاولين الاخرين الثلاثة.

واوضحت عملاقة النفط السعودي في بيانها “اعربت ارامكو السعودية عن عميق اسفها لوفاة أحد موظفي المقاولين، وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم موظف في (أرامكو) السعودية، في الحادث”.

وتم بداية نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، قبل ان يغادر اثنان منهم “أما الثالث وهو موظف الشركة، فيتلقى العلاج حاليا وحالته مستقرة”.

تتعرض السعودية، المصدر الاول للنفط في العالم، إلى ضغوط اقتصادية بسبب تراجع سعر الخام. واعلنت في 2016 ادراج “ارامكو” في سوق المال في اطار عملية اعادة هيكلة لاقتصادها المرتهن بشدة للنفط.

وكشفت المملكة نهاية العام الماضي عن أول موازنة لها منذ الاعلان عن خطة اصلاح ضخمة طرحها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار.

وفي ايلول/ سبتمبر 2016 اشار امين الناصر المدير التنفيذي لشركة “ارامكو” التي تؤمن اجمالي انتاج المملكة إلى ادراج الشركة في سوق المال في 2018.

وقال الناصر ان المملكة تعتزم طرح اقل من خمسة بالمئة من اسهم “ارامكو” للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد.

واوضح الناصر لاحقا ان التخلي عن 5 بالمئة فقط من “ارامكو” سيجعل من عملية الادراج في البورصة اهم عملية من نوعها في التاريخ، متقدمة باشواط على اكتتاب شركة “علي بابا” الصينية للتجارة الالكترونية التي جمعت 25 مليار دولار في البورصة في 2014.

وتمهيدا لادراجها في السوق المالية ستبدا “ارامكو” في 2017 نشر نتائجها المالية الفصلية ما سيوفر معطيات اوضح للمستثمرين المحتملين.