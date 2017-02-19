محكمة الاستئناف الإيرانية ستنظر بقضية الهجوم على السفارة السعودية نهاية الشهر

طهران- د ب أ- أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية الأحد بأن محكمة استئناف ستنظر في ملف قضية الهجوم على السفارة السعودية في طهران في الـ28 من شباط/ فبراير الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصطفى شعباني، المحامي عن أحد المتهمين، القول إن “ملف قضية الاعتداء على السفارة متشعب للغاية… ومحكمة الاستئناف ستنظر في القضية في الـ28 من شباط/ فبراير الجاري”.

وكانت محكمة إيرانية أصدرت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي أحكامها في القضية التي كان متهما فيها 20 شخصا، حيث قضت بتبرئة بعضهم وحكمت بسجن آخرين ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وسجن آخرين ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وقال شعباني إن المحكوم عليهم مع وقف التنفيذ لم يبدوا اعتراضات على أحكامهم، بينما اعترض محكومون على الأحكام الصادرة بحقهم.

وكان محتجون في إيران اقتحموا مبنى السفارة السعودية في طهران مطلع العام الماضي احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.