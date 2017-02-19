وزير خارجية إيران: لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

ميونيخ- رويترز- قال جواد ظريف وزير خارجية إيران في مؤتمر ميونيخ للأمن إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن التغاضي عنه مشيرا بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية سنية تقاتل حلفاء إيران في دمشق.

ورفضت دمشق المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع تقريرا حديثا لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قال إن قوات جيشها والقوات المتحالفة معها استخدمت الأسلحة الكيماوية أثناء قتالها لانتزاع السيطرة على حلب العام الماضي. واتهمت مقاتلين مناهضين للحكومة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال ظريف “لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية.. للأسف فإن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة) النصرة وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ما زالتا تملكان أسلحة كيماوية”.

ووضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي أسماء 18 مسؤولا سوريا بارزا على قائمة سوداء وقالت إنهم على صلة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل السوري بعد أن أظهر تحقيق دولي أن القوات الحكومية السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين.