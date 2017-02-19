وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تقويض السعودية

ميونيخ – رويترز – قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأحد، إن إيران هدفها تقويض السعودية في الشرق الأوسط ودعا إلى حوار مع الدول العربية السنية لهزيمة العناصر “المتطرفة” في المنطقة.

وتابع في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران تهدف إلى “زعزعة الاستقرار في كل دولة في الشرق الأوسط… ووجهتها الرئيسية في نهاية الأمر هي السعودية” مضيفاً أنه يتطلع إلى الاستماع لتصريحات من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال “الانقسام الحقيقي ليس بين اليهود والمسلمين… ولكن المعتدلين في مواجهة المتطرفين.”