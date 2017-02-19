وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تقويض السعودية
Feb 19, 2017
ميونيخ – رويترز – قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأحد، إن إيران هدفها تقويض السعودية في الشرق الأوسط ودعا إلى حوار مع الدول العربية السنية لهزيمة العناصر “المتطرفة” في المنطقة.
وتابع في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران تهدف إلى “زعزعة الاستقرار في كل دولة في الشرق الأوسط… ووجهتها الرئيسية في نهاية الأمر هي السعودية” مضيفاً أنه يتطلع إلى الاستماع لتصريحات من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وقال “الانقسام الحقيقي ليس بين اليهود والمسلمين… ولكن المعتدلين في مواجهة المتطرفين.”
يذكرني هذا عن جرذ نصح ذات يوم صاحب البيت الذي يتطفل عليه ببيع القط وبثمنه يشتري جبن.
إحذروا الصهاينة ، فلا خبر فيهم
شر البلية ما يضحك فكيف يحق لاستاد الارهاب والاجرام وزير الحرب الصهيوني ان يحاضر عن الاعتدال والتطرف فكيانه المصطنع هو اكبر بؤرة للتطرف فمن يعمل جاهدا وبكل قواه يا مجرم الحرب ليبرمان على زعزعة استقرار المنطقة؟ اليست العصابات الصهيونية التي سرقت ارض فلسطين بتواطؤ بريطاني؟ لن ننجر وراء سمومك يا استاد الارهاب فالانقسام موجود بين المسلمين والصهاينة وهنا اقصد الشعوب اما الانظمة العربية والاسلامية الخانعة والتابعة فهي لا تمثلنا فكن على يقين يا مجرم الحرب ان كيانك المصطنع سيبقى دون منازع العدو الاول والاخير وليس ايران كما تدعي كدبا وبهتانا وزورا.