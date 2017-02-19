تركيا: مفاوضات جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي في سوريا

ميونيخ – رويترز – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الأحد، إن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة.

وقال تشاووش أوغلو للمشاركين في مؤتمر ميونيخ الأمني “أستانة لم تكن أبدا بديلاً لجنيف”، في إشارة إلى محادثات أجرتها تركيا وروسيا وإيران مع فصائل سورية في عاصمة قازاخستان.

وتابع “كانت إجراء معقول لبناء الثقة والحفاظ على وقف إطلاق النار. خطوة جيدة للإمام.”

“لكن الآن نحن بحاجة إلى استئناف محادثات جنيف التي تمثل الركيزة الأساسية للحل السياسي وانتقال السلطة.”

ومن المقرر أن تستأنف محادثات جنيف يوم 23 فبراير شباط.