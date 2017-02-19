350 الف طفل عالقون في القسم الغربي من الموصل

لندن - أ ف ب – نبهت منظمة “سيف ذا تشيلدرن” غير الحكومية البريطانية الأحد، الى ان نحو 350 ألف طفل عالقون في القسم الغربي من مدينة الموصل، داعية القوات العراقية وحلفاءها إلى “بذل كل ما بوسعهم لحمايتهم”.

وشدد مدير مكتب المنظمة في العراق ماوريتسيو كريفاليرو على “وجوب إقامة ممرات آمنة بأسرع ما يمكن لإجلاء المدنيين”، في وقت باشرت القوات العراقية الأحد العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية، بعدما استعادت السيطرة على الشطر الشرقي من المدينة.