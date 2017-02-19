اختطاف واغتصاب الممثلة الهندية بهافانا أثناء عودتها إلى منزلها

نيودلهي ـ ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أنّ الممثلة الهندية بهافانا، تعرضت لحادث اختطاف واغتصاب جنسي عنيف ليل الجمعة الماضي، بحي ارناكولام في ولاية كيرالا.

ووقع الحادث أثناء عودة الممثلة الهندية الى منزلها بعد انتهائها من تصوير مشاهد فيلمها الجديد.ولجأت بهافانا الى الشرطة حيث حررت محضراً.

وقالت إن سائقها السابق مارتن كان من بين الرجال الذين دخلوا بقوة سيارتها، وتناوبوا علي اغتصابها، وقد تم القبض عليه.

وأشارت الشرطة الى أن بهافانا مكثت في السيارة لساعات وبعد ذلك، تخلصوا منها قرب منزلها في صباح السبت.