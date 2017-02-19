مقتل جندي عراقي في ثاني هجوم انتحاري شرقي الموصل

نينوى – الأناضول – قتل جندي عراقي وأصيب 6 آخرون في ثاني هجوم انتحاري، الأحد، نفذه تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي في الجانب الشرقي المحرر لمدينة الموصل.

وقال العميد محمد عبد الله الحمداني في قوات جهاز مكافحة الإرهاب (تابع للجيش) إن “انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدفت مقراً لقوات الجيش في منطقة النبي يونس شرقي الموصل”.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، فضلاً عن تدمير آليتين عسكريتين.

وفي وقت سابق اليوم قتل عنصر بـ”الحشد العشائري” (مقاتلون سنة موالون للحكومة) وأصيب 11 شخصاً آخرين، إثر هجوم انتحاري نفذه تنظيم “الدولة”، بحي الزهور شمال شرقي الموصل.

وعلى صعيد متصل، قال العقيد أحمد الجبوري من قيادة عمليات نينوى، إن مدنيين أصيبا بانفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة تابعة للتنظيم على حي سومر جنوب شرقي الموصل.

وتأتي هذه الهجمات، بالتزامن مع انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل، صباح اليوم.